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Dünya

Yoga yasağına ince ayar

Yoga yasağı getirilen Malezya'nın başbakanı Ahmed Bedevi, Hindu ilahileri söylenmeden yapılan yoganın zararsız olduğunu belirtti

26 Kasım 2008 02:00

Malezya Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi, Hindu ilahileri söylenmeden yapılan yoganın zararsız olduğunu söyledi

Malezya Ulusal Fetva Konseyi, 22 Kasım'da yayımladığı bir fetva ile, Hinduizm esasları içerdiği ve Müslümanları yozlaştırdığı gerekçesiyle yoga yapmayı yasaklamıştı. 

Diyanet'ten yogaya vize yok

Bunun üzerine birçok Müslüman "yıllardır yoga yaptıklarını ama inançlarını kaybetmediklerini" belirterek, fetvaya karşı çıkmıştı.

Bedevi, Malezya haber ajansı Bernama'ya yaptığı açıklamada, "inanç ögeleri içermediği sürece fiziksel bir uygulama olarak (yogaya) devam edilebileceğini, yani yasaklanmadığını belirtmek isterim" dedi.

Başbakan "Müslümanların kolayca çok tanrılılığa kayacaklarına inanmıyorum" diye konuştu.

Fetva konseyi üyeleri, henüz başbakanın açıklamaları konusunda yorum yapmadı.

Yogayı yasaklayan Fetva Konseyi başkanı Abdülşükür Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoganın sadece fiziksel bir egzersiz olmadığını, Hinduizme ait tinsel temalar taşıdığını söylemiş ve Müslümanların yoga yapmamalarını istemişti.

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