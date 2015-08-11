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Yoga yapan kadınlar ve botları batan göçmenler; Bodrum'un iki yüzü

Botları batan 10 göçmen Bodrum'a geri dönmek zorunda kaldı

11 Ağustos 2015 23:22

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botları batan 10 kağıtsız göçmen, yüzerek karaya çıktı. Kıyıdan yürüyerek ilerleyen göçmenler, yoga yapan kadınların şaşkın bakışları arasında bir 'beach club'dan geçti.

DHA'da yer alan habere göre, Yalıkavak’ın Küdür Yarımadası Tilkicik Koyu sahilinden 4 metrelik lastik botla denize açılan Suriyeli 10 kişi, 100 metre açıldıktan sonra botları su alıp batınca ölümle burun buruna geldi. Göçmenler, Küdür Yarımadası’nın Prensen Koyu’nda karaya çıktı.

Göçmenlerin karaya çıktığından habersiz olan Sahil Güvenlik ekipleri bir botun battığını öğrenince bölgede iki saat süreyle arama kurtarma çalışması yaptı. Herhangi bir sonuç alınamayınca çalışmalar sonlandırıldı.Yüzerek karaya çıktıktan sonra 2,5 kilometre yürüyen göçmenler, Yalıkavak’taki bir beach cluba ulaştı. Suriyeli göçmenler, tesisin iskelesi üzerinde yoga yapan kadınların şaşkın bakışları arasında, önlerinden geçti. Göçmenlerin beach club’ın içerisinden geçerek otobüslere binip Bodrum şehir merkezine döndükleri görüldü.

Denizin dalgalı olduğunu gören 40 kişilik başka bir göçmen grubu da Yunan adasına gitmek için yola çıkmaktan vazgeçip Bodrum’a döndü.

 

240 göçmen amacına ulaştı

 

Öte yandan; Kos ve Kalimnos’ta yayın yapan ‘www.kosnews.gr‘ adlı sitenin haberine göre; bu sabah saatlerinde iki gulet yat ile 240 göçmenin İstanköy Adası’na ulaşmayı başardığı, Kos ve Kalimnos adalarında sayıları 5.000’i bulan göçmenlerin aç olduklarını belirterek isyan başlattığı, belediye ve polis merkezi binası önündeki direklerde asılı bulunan Yunan bayraklarını indirmeye çalışınca polisin müdahale ettiği belirtildi. Her iki adaya da Rodos’tan çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. 

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