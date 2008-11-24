Yoga Kuran’la örtüşür

Yogayla 5 yıl önce tanışan ve günde iki kez evde, fakülte mescidinde veya odasında yoga yapan Ankara İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Akdemir, Malezya Ulusal Fetva Konseyi’nin "Müslümanların inancını yok edebilir" gerekçesiyle yogayı yasaklamasını eleştirdi.



Prof. Akdemir, şunları söyledi:



"Yogayı Kuranla tamamen örtüştüğü için benimsedim. 7 bilinç düzeyi var. İlk üç sıradaki uyanıklık, uyku ve rüya bilinçleri Allah’la bağlantısı olmayan, bencil, sıradan insanın bilinci. Dördüncü bilinç, meditasyon aşaması. "Beşinci bilinç, kozmik, teslimiyet bilinci. Yunus’un "Bana seni gerek seni", Kıraç’ın "Bir Tanrım var, bir gitarım, razıysan gel" felsefesi. Altıncı bilinç, Tanrı bilinci. Allah’la insan arasındaki mesafenin giderek azaldığı, Allah’ın kulunun eylemlerine sahip çıktığı aşama. En son aşama da birlik bilinci. "Allah birdir"in vurgulandığı aşama ki tamamen Kuran’ın özü. Biz yogayı zikir kavramı içine sokuyoruz. Hiçbir ibadetin karşılığı değildir. Dünya ekonomisini Budistler mi bozdu? Dünya için en büyük tehlike açgözlülük. Malezya için de en büyük tehlike, değer tanımayan, "ruhunu besleme, cebini doldur" diyen ABD kapitalizmidir."

