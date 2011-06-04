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Dünya

Yoga gurusu ölüm orucuna başladı

Hindistan'ın tanınmış yoga gurusu Ramdev, Hint hükümetini yolsuzlukla mücadele için harekete geçirmek amacıyla "ölüm orucuna" başladı.

04 Haziran 2011 03:00

T24 - Hindistan'ın tanınmış yoga gurusu Ramdev, Hint hükümetini yolsuzlukla mücadele için harekete geçirmek amacıyla "ölüm orucuna" başladı.


"Baba Ramdev" adıyla da bilinen Swami Ramdev'in, Başbakan Manmohan Singh hükümetinin açlık grevini durdurması için yaptığı tüm çağrılara rağmen, geri adım atmadığı belirtiliyor.


Dünya çapında yılda 40 milyon dolar gelir getiren bir yoga ve sağlık imparatorluğunu yöneten Ramdev, hükümet ödünsüz bir yolsuzlukla mücadele kanununu meclisten geçirinceye ve Hintlilerin yabancı bankalardaki yasa dışı gelirlerinin ülkeye iade edilmesini sağlayacak bir görev gücü oluşturuluncaya kadar açlık grevini sürdürmeye kararlı olduğunu söylüyor. 


Ramdev'in, yolsuzlukla mücadelede idam cezasına başvurulmasından yana olduğu da belirtiliyor.


Hindular tarafından kutsal sayılan Gange Nehri kıyısında yer alan Haridvar'da ikamet eden Baba Ramdev, vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerle işbirliği yapan bankaların Hindistan'daki faaliyetlerinin yasaklanmasını istiyor.


50 yaşlarındaki Ramdev, bir grup taraftarıyla "ölüm orucuna" başlamadan önce, "Hiç birşey imkansız değildir, herşey mümkündür ve vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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