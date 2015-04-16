Yoga eğitmeninin yargılandığı cinsel saldırı davasına yayın yasağı!

Ünlü yoga eğitmeni A.M.'nin "nitelikli cinsel saldırı, cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak ve yaralama" suçlamalarıyla yargılandığı davada mahkeme yayın yasağı kararı verdi.

"Nitelikli cinsel saldırı, cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak ve yaralama" suçlamalarıyla yargılanan ünlü yoga eğitmeni A.M, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, şikayetçi P.M.E'nin avukatı Eren Keskin, sanık ve onun avukatları Fatih Volkan ile Berrin Kurtukanvar katıldı. Duruşma sanığın kimlik sorgusuyla başladı. A.M. evli olduğunu, yazarlık ve yoga eğitmenliği yaptığını, aylık kazancının 2 bin lira olduğunu, Azerbaycan ve Türkiye vatandaşı olduğunu belirtti.

'Kişilik hakları engelleniyor'

Sanık avukatı Fatih Volkan, soruşturma aşamasında yapılan yayınların müvekkilinin kişilik haklarını engellediğini belirterek "Ayrıca bu yayınlar adil yargılamayı etkilemeye yönelik yayınlardır. Bu nedenle yargılamanın kapalı yürütülmesini ve yayın yasağı konulmasını talep ediyoruz" dedi.

'Kamuoyu bilgilendirilmeli'

Şikayetçi P.M.E'nin avukatı Eren Keskin ise sanığın başka mağdurlara yönelik benzer eylemleri olduğunu ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek talebin reddedilmesini istedi.

Kapalılığa ret, içeriğin yayınlanmasına yasak

Mahkeme Başkanı Hazar Turan Alim, sanığa atılı suçlamanın niteliği ve iddia dikkate alındığında somut olayda genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı bir halin bulunmadığı gerekçesiyle yargılamanın kapalı yürütülmesine ilişkin talebin reddine karar verdi. Ancak duruşma içeriğinin gerek sanık, gerekse mağdur yönüyle kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte bir suçlamaya ilişkin olması ve dosya yönüyle bunların önlenmesi gerekli görüldüğünden duruşma içeriğinin yayınlanmasının tamamen yasaklanması kararı alındı.

Şikayetçi gelecek celse hazır edilecek

A.M.'nin suçlamaları reddettiği duruşmada, sanık avukatlarının talebi üzerine yoga merkezi çalışanlarından Y.K. tanık olarak dinlendi. Şikayetçi avukatı Eren Keskin, müvekkilinin yurtdışında olduğunu bir dahaki celse hazır edeceğini belirterek sanık hakkında başka suç duyuruları bulunduğunu, bununla ilgili mahkemeye bilgi sunacaklarını ifade etti. Sanık avukatları A. M. hakkında soruşturma aşamasında konulan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ettiler.

Yurtdışı yasağı kaldırıldı

Mahkeme, sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının, savunmasının alınmış olmasını dikkate alarak kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, şikayetçinin önümüzdeki celse dinlenmesine karar verilerek 15 Eylül 2015'e ertelendi.

15 yıla kadar hapsi talep ediliyor

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın P.M.E'nin şikayetiyle başlattığı soruşturma ve sonrasında hazırladığı iddianamede sanık A.M'nin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Savcılık sanığın "Nitelikli cinsel saldırı, cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak ve yaralama" suçlarını işlediğini iddia ediyor.