'Yoga din değil, kişisel gelişim'

T24 - Yoga Academy’de yoga üstadı Akif Manaf, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Yoga Budizmle ilişkili" görüşüne 'orijinal yoga sistemi'yle yanıt verdi. Manaf, "Yoga bedeni kullanma sanatıdır" dedi.





Radikal gazetesinden Tarık Işık'ın "Din değil, kişisel gelişim" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2011) yazısı şöyle:







Din değil, kişisel gelişim





Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yoga yaparak oruç tutulmasına sıcak bakmadığını açıklamasına en sert tepki Yoga Academy’den geldi. Tepki, Diyanet’in ‘karşı olma gerekçesi’ olarak ortaya koyduğu yoganın Hinduizm ve Budizmle ilişkili, hatta yoganın bir ‘din’ olduğu iddiasına.





Yoganın ne olup ne olmadığını anlamak için gittiğimiz Yoga Academy’de yoga üstadı Akif Manaf ile sohbet ettik.





Orijinal yoga sistemindeki unvanı ‘paramahamsa’ yani ‘üstün kuğu’ olan Manaf, Yoga Academy’nin amacının, orijinal yoga sistemini insanlığa saf haliyle sunmak olduğunu söylüyor. Manaf’a göre yoga kelimesi erozyona uğratıldığı için ‘orijinal yoga sistemi’ ismini kullanıyorlar. Yoganın din veya mezhep olduğu’ yönündeki yaygın kanı için kesin bir dille “hayır” diyor:





Bazı tarikatların aracı





“Günümüzde insanlara sunulan sözde yoga kitapları ve kurslarındaki bilgiler nehrin okyanusa varan bulanık sularına benzer. Buralarda sunulan bilgiler kişisel veya dini sebeplerle saptırılmıştır. Orijinal yoga sistemi din değildir. Orijinal yoga sistemi ile din arasında temel bir fark vardır. Din size, ‘Tanrıya güven ve devam et’ der. Orijinal yoga sistemi ise ‘Kendine güven ve evrim et. Dene, deneyimle ve bil’ der ve içinde dini unsur yoktur. Ancak maalesef çeşitli Hinduizm ve Budizm tarikatları araç olarak yogayı kullanıyor. Birçok tarikat merkezi kapısına yoga merkezi tabelası asmıştır.”





“Peki, orijinal yoga sistemi nedir?” diye soruyoruz:





“Gerçekte tüm insanlık için gerekli olan çok önemli bir sağlıklı yaşam ve kişisel gelişim rehberidir. Aynı matematik gibi bir bilimdir. Zihni ve bedeni kullanma kılavuzudur. Ne yazık ki kimse bu muhteşem makineyi doğru kullanamıyor. Doğru nefes alıp vermiyorlar bile… Fiziksel rahatsızlıkların temel nedeni enerji alanımızda oluşan blokajlar ve kirlenmedir. Orijinal yoga sisteminde yer alan duruşlar, nefes teknikleri ve gevşeme teknikleriyle enerji alanımız temizlenmektedir.”





Deneyerek görenler





Yoga yapanlar da orijinal yoga sisteminin hayatlarında neleri değiştirdiğini şöyle anlatıyorlar:



Murat Özen (44/Ticaret): Kaygılarımın, kızgınlıklarımın azaldığını gördüm. Vücuda iyi davranarak da forma girmek mümkün. 50 günde 92 kilodan 85 kiloya indim.





Oytun Öztürk (41/Yönetici): Yaklaşık bir yıldır yoga yapıyorum. Daha dingin ve huzurlu bir insan oldum.





Ceren Özcan (30/İktisatçı): Doğumdan sonra yogaya başladım. Özellikle sırt ve bel ağrım vardı. Oldukça iyi geldi. Vücudum daha esnek hale geldi. Çok aceleci bir insandım ama artık daha sakinim.





Birsen Kabukçu (51/Emekli öğretmen): Önce spor olarak başladım ancak ruhsal olarak faydalarını görmeye başladım. Artık üzüldüğüm şeylere üzülmüyor, kızdığım şeylere kızmıyorum.

Ebru Odabaşı (40/Ev kadını): Hayatımdaki telaşlardan kurtuldum. Migren ağrılarım geçti.





Budizm mi yoksa yoga merkezi mi?





Akif Manaf, Hinduizm ve Budizm propagandası yapılan yerlerle gerçek yoga merkezlerini gözlem yaparak ayırmanın kolay olduğunu söylüyor.



* Hint kıyafetleri giyip, ‘mala’ adlı tespihlerin olduğu keseleri takıyorlar mı?



* Hindu tanrılarının özelliklerini anlatan isimler almışlar mı? Bu isimlerin sonunda bu tanrıların hizmetçisi olduklarını gösteren Das veya Devi Dasi (D.D.) ekleri var mı?



* Yiyeceklerini yemeden önce özel ayinlerle bu tanrılara sunuyorlar mı?



* Boyunlarına tarikat liderlerine bağlılığı gösteren tahta boncuklar takıyorlar mı?



* Mantra meditasyonu adı altında Hindu liderlerine ilahiler söylüyorlar mı?



* Duvarlarda tanrıların ve Hindistan’daki guruların resimleri asılı mı?



* Alınlarına Hindulara özgü semboller çiziyorlar mı?



* Mürit denilen öğrenciler hocalarının ayakları önünde secde duruşları yapıyor mu?



* Salonlarında Buda’nın heykelleri var mı?





Bu sorulardan en az birinin cevabı ‘evet’ ise gittiğiniz yer orijinal yoga sistemi merkezi değil, Hinduizm veya Budizm tarikat merkezidir.



