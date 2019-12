-YOBO: 3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Joseph Yobo, Konyaspor'u yenerek 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Yobo, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her takımın Kadıköy'e puan almaya geldiğini vurgulayarak, ''Ligdeki takımların Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynadıklarını biliyorum. Her takım buraya gelip, puan almaya çalışıyor. Tek hedefimiz 3 puandı, bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz'' dedi. Savunmada Bekir ile birlikte oynamasıyla ilgili bir soru üzerine Yobo, ''Sezon başından beri ilk defa iki as oyuncudan aynı anda yoksunduk. Belki diğer haftalardaki gibi rahat değildik, ama onun üstesinden gelmeyi başardık'' diye konuştu. -CRİSTİAN: ''HEDEFİMİZ DERBİ MAÇI DA KAZANMAK''- Cristian Baroni ise Konyaspor maçında galip gelmenin önemli olduğunu ifade ederek, ''Ufak tefek sıkıntılar olsa da kazanmasını bildik'' dedi. Brezilyalı futbolcu, bir soru üzerine, kontratı bitene kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirterek, ''Fenerbahçe ve Türkiye'yi seviyorum. Mutlu olduğum yerde kalmamam için bir neden yok'' diye konuştu. Galatasaray ile önümüzdeki hafta yapacakları derbi maçın zor geçeceğini kaydeden Cristian, ''Derbiler kolay olmaz. Sıkıntılar ve zorluklar olur. Galip gelmek için bu sıkıntıları aşmanız gerekir. Hedefimiz gidip kazanmak. Fakat kolay olmayacak'' şeklinde konuştu. Bu arada, Cristian, basın toplantısına çocuklarıyla birlikte geldi. -STOCH: MAÇ DAHA FARKLI OLABİLİRDİ Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch, uzun bir aradan sonra forma giydiği Konyaspor maçında, bir süredir oynayamamanın sıkıntısını yaşadığını, alınan galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertli futbolcunun, Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 yendikleri maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde de yayınlandı. Çok sayıda gol fırsatından yararlanamadığını, sonucun daha farklı olabileceğini kaydeden Stoch, rakip takım kalecisinde adeta mıknatıs olduğunu anlatarak, şunları söyledi: ''Uzun süredir oynamıyordum. Futbolcu her zaman oynamak ister. Ben de fırsat gelince elimden geleni yapıyorum. Bugün uzun süredir oynamamanın verdiği sıkıntıyı da yaşadım, ama yine de gayet mutluyum. Bence hak ettiğimiz bir maçı kazandık, iyi bir maç oldu. Belki farkı daha da açabilirdik, benim de kaçırdığım fırsatlar oldu. Bu pozisyonları gole dönüştürebilseydim maç daha farklı olabilirdi. Yine de kazandığımız için mutluyuz. Bir sürü fırsat yakaladım bugün. 3-4 pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldım. Ben bu tür pozisyonlarda direğin kenarlarına doğru atıp gol bulmak istedim, ama sanki bugün rakip kalecide mıknatıs vardı, her top üstüne geldi ve ben de bunları değerlendiremedim.''