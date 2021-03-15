Yo-Yo Ma, aşılama merkezinde sürpriz bir konser verdi

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Dünyanın en ünlü çellistlerinden Yo-Yo Ma, Koronavirüs aşısının ikinci dozunu olmayı aşılama merkezinde sıra bekleyenlere daha önceden planlanmamış bir konser vererek kutladı.

18 Grammy ödüllü müzisyen ABD'nin Massachusetts eyaletinde aşılama merkezine dönüştürülen bir üniversitede maskesiyle çellosunu çalarken görüntülendi.

15 dakikalık konserde Ma, Back ve Schubert'ten eserler çaldı. Parçaların sonunda sırada bekleyen insanların sanatçıyı alkışladığı görüldü.

Aşı programında çalışan Richard Hall yerel basına yaptığı açıklamalarda, "Ma, aşının karşılığında bir şey vermek istedi" dedi.

Aşılanma merkezinin klinik müdürü Leslie Drager The Washington Post'a yaptığı açıklamalarda, "Arka fonda biraz bile müzik olduğunda bir anda binaya huzur çökmesi çok ilginçti" diye konuştu.