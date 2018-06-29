YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere ücretsiz ulaşım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, Şehir Hatları seferlerinden ücretsiz yararlanacak.

Şehir Hatları'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da öğrenciler ve sınav görevlileri, sınav giriş veya görevli belgelerini ibraz ederek, iskelelerden ücretsiz geçebilecek.

İBB'den yapılan açıklamada kararın, Belediye Meclisi'ndeki AKP ve CHP gruplarının ortak teklifiyle alındığı belirtildi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YKS'ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında; öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler görevli belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan bütün toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Ücretsiz seyahat; İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünelde geçerli olacak."

Ankara'da da toplu taşıma ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylarının belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek adayların EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro’dan ücretsiz yararlanacaklarını ifade eden Başkan Tuna, “Başkent’te toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız sınava giriş belgesini göstererek, ücretsiz seyahat edebilecekler” dedi.