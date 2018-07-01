YKS'nin ikinci oturumu bugün

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

Yabancı Dil Testi

YKS'nin ikinci oturumu kapsamında gerçekleştirilecek olan YDT'ye girecek adayların 15.30'da sınav salonlarında olmaları gerekecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında yapılacak ve 120 dakika sürecek sınavda adaylara sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.