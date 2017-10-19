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Eğitim

YKS'de sınav tarihi ve soru dağılımı netleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran'da yapılacak, adaylara toplam 160 soru sorulacak

19 Ekim 2017 18:24

YÖK, yeni sınav sisteminin detaylarını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı belirtildi.  

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanının, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınarak hesaplanmasına karar verildi.

Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek. Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

 

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