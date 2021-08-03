YKS 2021 tercih tarihleri uzatıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşiErdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti:me hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."