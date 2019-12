Yiyerek zayıflayın!

Kilo vermek için sevdiğiniz yiyeceklerden uzak kalmanıza hiç gerek yok. Neden mi?



Kilo vermenin en iyi yolunun çok sıkı rejimlerden değil, insanları en çok sevdiği yiyeceklerden uzak tutmayarak, canlarının istediği her şeyi azar azar yemekten geçtiği öne sürüldü.



Zaman'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da şeker hastaları için her yıl düzenlenen konferansta konuşan Dr. George Blair West, yapılan diyetlerin neden işe yaramadığını anladığını belirterek, "Etkili kilo kontrolü için çözüm, yemeklere karşı psikolojik bağlılıktan kurtulmak" dedi.



İnsanları sevdiği yemeklerden uzak tutan geleneksel diyetlerin etkisiz olduğunu söyleyen Blair-West, "Geleneksel yoksunluk diyetlerinin beş yıllık başarı oranı yüzde 5-20 arasında. Biz bu konuda daha iyiyiz" dedi. Esas ustalığın her istediğinden kontrollü ölçülerde yemek olduğunu belirten Blair-West, "İnsanların istediklerini yemesine izin verdiğinizde, bu arzuları bastırılacak ve kaybolacaktır. Bu yöntem işe yarıyor, çünkü bu yöntemle insan yemenin duygusal önemini anlıyor. Aşırı yemeye neden olan diğer faktör ise birçok insanın yemeğin tadını çıkarmıyor" diye konuştu.