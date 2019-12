Yiyenler vitamin depoluyor, paketleyenler hasta oluyor

T24- Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70’inin karşılandığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, turp işçileri, soğuk kış günlerinde sabahın ilk ışıklarıyla soğuk suda günlük 20 TL’ye turp yıkıyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilçedeki turp işçilerinin, sabahın ilk ışıklarıyla şehrin ortasından geçen Savrun Çayı’nın soğuk sularında başlayan ekmek mücadelesi, akşam karanlığına kadar sürüyor.



Kadirli’de fabrikası olmayan ve halk tarafından "bacasız fabrika" olarak değerlendirilen turp sektöründe, yaklaşık 5 bin kişi 4 ay süreyle soğuk kış günlerinde sağlıklarını hiçe sayarak suyun içinde çalışıyor. Turp işçileri, gün boyu çalışma karşılığı 20 TL yevmiye alıyor.



Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, ilçede 40 bin dekar alanda ekimi yapılan ve her yıl kasım ayının ortasında hasadına başlanan turpun, sökülmesi, temizlenmesi, yıkanarak torbalanmasına ve yurt geneline sevkine kadar geçen süre içerisinde binlerce işçinin çalıştığını ve işçilerin aileleriyle birlikte yaklaşık 30 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi.



İspir, turp işçilerinin çalışma şartlarının çok ağır olduğunu vurgulayarak, "Kış günlerinde, yağmur ve çamur demeden tarlada turp topluyorlar.Savrun Çayı’nın buz gibi sularında kurulan havuzlarda yıkayıp paketliyorlar.Sürekli su içerisinde çalışan işçiler, bronşit ve astım gibi hastalıklarla karşılaşıyorlar. Çoğunlukla kadınların çalıştığı turp yıkama ve paketleme işi sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp akşama kadar devam ediyor. Hiçbir sosyal güvenceleri olmadan çalışan işçiler, geçimlerini sürdürebilmek için bu işi yapmak zorunda kalıyorlar" dedi.



Kadirli ekonomisinde yeri büyük



Mart ayında hasadı biten turpun Kadirli ekonomisindeki yerinin büyük olduğunu belirten İspir, "Ancak, üretici yeterli desteği göremediği için ve üretim girdilerinin her geçen gün artması nedeniyle, emeğinin karşılığını alamıyor. Tarlada kilosu 20 kuruştan alınan turp, piyasada 1 TL civarında fiyatla satılıyor" diye konuştu.



İlçe Tarım Müdürü Fatin Rüştü Özeser ise turpun anavatanının Akdeniz olduğunu ve on türünün bulunduğunu kaydederek, "Bileşiminde C, B1 ve B2 vitaminleri, şekerler, nişasta, lizasım, hardal yağı, askorbik asit gibi pek çok madde ihtiva etmekte ve bir şifa kaynağı" dedi.



Özeser, öksürük, boğmaca, bronşit, eklem yerleri iltihabı hastalığına karşı antibiyotik özelliği olan turpun, iştahı açtığını, hazmı kolaylaştırdığını, vücudu ve karaciğeri kuvvetlendirdiğini belirterek, "Turp, safra ve idrar söktürücüdür. Siyah turpun rendelenip suyla bekletilip balla karıştırılarak sabahları aç karnına 15 gün içilmesi durumunda böbrek taşlarını söktüğü bildirilmektedir. Turpun tohumu, yaprağı ve kendisi hepsi ayrı ayrı birer şifadır. Hiçbir yan tesiri yoktur. Sadece midesi rahatsız olanlarda yanma, geğirme ve gaz yapar" diye konuştu.