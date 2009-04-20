Yiyelim hafifleyelim

‘Yiyeyerek hafifleşmeye ne dersiniz?’ bu bir reklam sloganı değil. Hafifleten tariflerin duyurusudur…



Doğanın uzun ve yorucu bir uykudan uyandığı günlerde hafifleşmenin tam zamanı... Bahara neşeli bir merhaba demek için Kalyon Hotel'in şef Erdal Bicer'in hazırladığı hafif ve besleyici tariflere ne dersiniz?





Brokoli çorbası



servis: 4 kişilik

2 litre su

400 gram temizlenmiş brokoli

2 adet orta boy patates

1 adet büyük boy soğan

Tuz, karabiber



Suyu kaynatın. Patateslerin kabuğunu soyun, soğanı soyun ve iri parçalar seklinde kesin. Patates ve soğanlan kaynar suyun içine atın. Orta ateşte patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayın. Son 10 dakika kala brokoliyi içine atın. Yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alın. İsteğe göre tuz ve karabiberle tatlandırın. Pütürsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderde ezin. Servis kaselerine paylaştırarak sıcak servis yapın.



Körpe roka salatası



servis: 2 kişilik

2 demet roka

2 ince dilim hindi füme

1 dilim ananas

2 çorba kasığı nar eksisi

2 çorba kasığı sızma zeytinyağı



Rokaları yıkayıp süzün. Büyük parçalar halinde kopararak servis tabağına yerleştirin. Nar eksisi ve zeytinyağı ile tatlandırın. Ananasları küp seklinde kesin. Hindi fümeleri cok ince jülyen doğrayın. Salatanın ortasına yerleştirip servis yapın.



Ispanaklı levrek rulosu



servis: 1 kişilik

• 400 gram levrek

İc malzeme İçin: • 1 tatlı kasığı sıvıyağ ■ 150 gram ıspanak yaprağı

• 2 adet arpacık soğan • karabiber salata için: • 1 adet orta boy domates * 3-4 dal fesleğen

• balzamik sirke * sızma zeytinyağı



Levrekleri filelo haline getirin. Derilerini temizleyin. Rletolan iki streç folyo arasına alıp incellinceye kadar hafifçe ezmeden düzleştirin. İç malzeme için ıspanaktan yıkayıp süzün. Ispanakları kaynayan suda haşladıktan sonra soğuk suyun içinde birkaç saniye kadar beklettikten sonra iyice süzülmesini sağlayın.



Ispanaktan büyük parçalar halinde doğrayın. Arpacık soğanlan soyup kıyın ve sıvıyağda kavurun. Ispanaktan ilave edin, birkaç dakika daha kavurun. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Hazırlamış olduğumuz ıspanaklı karışımı levrek filetolarının derisini aldığımız kısmına ekleyip rulo seklinde sarın. Bir kürdanla sabitleyin. Önceden ısıtılmış 70 dereceye ayarlı funda 15 dakika pişirin. Fırından alın. Verev seklinde kesin. Salata için domatesin kabuğunu soyup küp seklinde doğrayın. Bir kaseye alın. Fesleğen yapraklarını ince kıyın. Zeytinyağı ve balzamik sirkeyle tatlandırın. Levrek rulolan servis tabağına yerleştirin. Domatesli ve fesleğenli salata esliğinde servis yapın.



