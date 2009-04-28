T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik

28 Nisan 2009 12:03

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Değişikliğe dönük yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dahil) görev yapanlar, hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanacak.

Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24