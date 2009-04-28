Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.



Değişikliğe dönük yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dahil) görev yapanlar, hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanacak.



Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

