Yırtık jean modası geri dönüyor

Rihanna'dan Nicole Richie'ye, Katie Holmes'dan Agyness Deyn'e kadar birçok ünlünün üzerinde gördüğümüz yırtık kot pantolonlar artık çok moda. Gördüğünüz gibi bu pantolonlar sadece alt kültüre ait tarzdan, gencinden yaşlısına herkesi etkisi altına almak üzere olan bir modaya dönüştü.



2008 ilkbahar-yaz döneminde yeniden modayı etkisi altına alan kot pantolon ve şortlar, 90'ların grunge akımından beri bu kadar moda olmamıştı.



Yırtık jean modası 2009'da devam edecek ve 2008'e göre çok daha etkili olacak.

