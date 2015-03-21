T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Yırtık çoraplı’ başkan, 1 milyon dolara ev aldı

Eski ​Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz, Edirne Selimiye Camisi'ni ziyaret ettiği sırada giydiği yırtık çoraplarıyla gündeme gelmişti

21 Mart 2015 21:31

Ali Kupeli

2007 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında giydiği yırtık çorapla gündeme gelen eski Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz, Florida’da 1 milyon dolara ev satın aldı.

Selimiye Camisi’nde objektiflere takılan yırtık çoraplarıyla alay konusu olan Wolfowitz’in yeni evi Florida’nın en pahalı şehirlerinden St. Petersburg’da yer alıyor. 2 odalı ev Tampa Körfezi’ni görüyor.

Paul Wolfowitz, Dünya Bankası başkanlığının yanı sıra ABD Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.

ETİKETLER

paul wolfowitzçorapdünya bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24