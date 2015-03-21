'Yırtık çoraplı’ başkan, 1 milyon dolara ev aldı

Ali Kupeli
2007 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında giydiği yırtık çorapla gündeme gelen eski Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz, Florida’da 1 milyon dolara ev satın aldı.
Selimiye Camisi’nde objektiflere takılan yırtık çoraplarıyla alay konusu olan Wolfowitz’in yeni evi Florida’nın en pahalı şehirlerinden St. Petersburg’da yer alıyor. 2 odalı ev Tampa Körfezi’ni görüyor.
Paul Wolfowitz, Dünya Bankası başkanlığının yanı sıra ABD Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.