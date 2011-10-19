Yırtıcı hayvanlar sokaklara çıktı

T24

Çok sık yaşanıyor



'Renkli bir karakterdi'



Hayvanlardan 25'inin vurularak öldürüldüğü bildiriliyor. Hayvanların sahibi Terry Thompson da Muskingum İlçesi Hayvan Çiftliği adını taşıyan hayvanat bahçesinde ölü bulundu ancak polis Thompson'ın ölüm sebebi hakkında bilgi vermedi.Polis çiftlikte çitlerin ve kafeslerin kapılarının açık olduğunu söylüyor. Polis memurlarının 16 hektarlık araziyi ve çevresini arabalarıyla dolaşıp hayvanları aradığı, bu arada yerel halka evlerinden çıkmama çağrısı yaptığı bildiriliyor.Ohio egzotik hayvanlar konusunda ülkede en serbest düzenlemelere sahip olduğu için bu tür hayvanlardan kaynaklanan ölüm ve yaralanma olayları da diğer eyaletlerden fazla yaşanıyor.Şerif Matt Lutz düzenlediği basın toplantısında "Bunlar televizyonda Afrika belgesellerinde seyrettiğimiz hayvanlar" diye konuştu.Şerif Lutz'a göre dün akşam saatlerinde hayvanları etrafta dolaşırken gören halktan ihbarlar gelmiş. Bunun üzerine hayvanat bahçesine giden polisler, Terry Thompson'ın cesedini ve açık kafesleri bulmuş. Polisler cesedin etrafında gördükleri yırtıcı hayvanları vurmuş. Daha sonra yabanıl hayvanlarla ilgilenen federal yetkililerden yardım istemişler.Thompson'ın komşularından Danielle White, başının mahkemelerle dertte olduğunu söylerken, polis de kısa süre önce hapisten çıktığını kaydetti.Zanesville sakinlerinden Bill Weiser ise "Renkli bir karakterdi" diye nitelediği Thompson'ın pilotluk yaptığını, tekne yarışlarına katıldığını, silah ve kişiye özel motorsikletler satan bir dükkanın sahibi olduğunu anlatıyor.Weiser, AFP ajansına verdiği bilgide "Eşi benzeri yoktu. Her şeye farklı bakardı. Kimseyi incittiğini görmedim; hayvanlarına da iyi bakardı" diyor.