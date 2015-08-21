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Yırca'da yangın çıktı, zeytin fidanları kül oldu!

Yırca'da mahkeme kararı sonrası iptal edilen termik santralin projelendirildiği arazide yangın çıktı

21 Ağustos 2015 19:47

Manisa'nın Soma ilçesindeki Yırca Mahallesinde mahkeme kararı sonrası iptal edilen termik santralin projelendirildiği arazide yangın çıktı. Yangında iptal kararı sonrası sivil toplum kuruluşlarınca dikilen zeytin fidanlarının da bir bölümü yanarak kül oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Soma Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz ile 1 su tankerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 8 dönüm arazide etkili olan yangında zeytin fideleri ve meyve ağaçları zarar gördü.
 

Yangın kısa sürede kontrol alındı

 

Yırca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın kendisini arayarak daha önce termik santral için kesim yapılan alanda yangın olduğunu aktardığını belirtti. Durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdiklerini anlatan Akın, "Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Meyve ve zeytin ağaçlarımız ile yeni dikilen fidanlarımızın bir bölümü yandı" diye konuştu.

Yırca'ya yapılması planlanan termik santral için 6 bin zeytin ağacının kesilmesi üzerine köylüler ve sivil toplum kuruluşları eylemler düzenlemiş, Danıştay'ın "acele kamulaştırma" kararını iptal etmesi sonrası proje durdurulmuştu. Karar sonrası bazı sivil toplum kuruluşlarınca kesilen ağaçların yerine fidan dikilmişti.

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