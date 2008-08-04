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Spor

Yingjie'nin gözü Pekin'de

Doping cezası sona eren Çinli atlet Sun Yingjie, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda mücadele etmek istiyor.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Doping kullandığı gerekçesiyle 2 yıl pistlerden men edilen Çinli uzun mesafe koşucusu Sun Yingjie, cezasının sona ermesinin ardından 2008 Pekin Olimpiyatları için seçilmeyi bekliyor.

China Youth Daily gazetesine açıklama yapan Yingjie, 5 eleme yarışından yalnızca birine katıldığı için Olimpiyatlarda maratona katılma hakkı olmadığını, ancak 5 bin veya 10 bin metre koşuları için seçilmeyi umduğunu söyledi.

''Eleme standartlarına ulaşmak için elimden geleni yapacağım'' diyen Çinli atlet, yavaş yavaş eski formunu yakalaması gerektiğini, bunu başarabilirse Olimpiyatlarda koşma şansını elde edebileceğini kaydetti.

Yingjie'nin idrarında, 2005 yılında Çin Ulusal Oyunları sırasında ''androsteron'' maddesine rastlanmış ve 2 yıl müsabakalardan men cezası almıştı.

Çinli atlet, 2003 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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