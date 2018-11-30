"Yine yüzlerce mağdur var; Mosmoda, Modazzo oldu"

Hürriyet yazarı Sefer Levent, internet üzerinden satış yaparak vatandaşları dolandıran Mosmoda isimli sitenin Modazzo'ya dönüştünü söyledi. Levent uyarıda bulunarak "Mosmoda.com üzerinden onlarca tüketiciyi dolandıran yapı şimdi de modazzo.com internet sitesi üzerinden tüketicileri dolandırmakla meşgul" diye yazdı.

İnternet üzerinden dünyaca ünlü lüks markaların mallarını sattıklarını iddia eden ‘mosmoda.com’un onlarca müşterisi mağdur olmuştu.

Levent sitenin adını değiştirdiğini söyleyerek şu uyarılarda bulundu:

"Tasarımıyla bile mosmoda.com internet sitesinin kopyası olan siteden ürün alan onlarca tüketicinin kaderi ise maalesef değişmedi. Ortada yine ödenen binlerce liraya rağmen teslim edilmeyen ürünler var. Ancak yine ne bir yetkiliye ne de bir adrese ulaşılabiliyor."

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