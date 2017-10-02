Yine Yalçın Ayhan; yine şiddet: Bu kez otobüs şoförüne saldırdığı iddia edildi

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Yalçın Ayhan'ın, takımının Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından takım otobüsünü kullanan şoföre fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre golleri verilmediği için moralsiz olan futbolculardan Yalçın Ayhan, maçtan sonra takım otobüsünü kullanan şoföre saldırdı.

Habere göre Yalçın Ayhan, otobüs şoförüne önce bağırmaya başladı. Daha sonra tansiyon iyice yükseldi ve Yalçın, tekme-tokat şoföre saldırdı. Araya teknik heyet ve diğer futbolcular girdi ve Yalçın'ı sakinleştirdi.

İlk kez olmuyor

35 yaşındaki futbolcu, Başakşehir forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçı sonrası takım arkadaşları ile birlikte gazetecilere saldırmış ve PFDK tarafından 5 ceza almıştı. Başakşehir Kulübü de Yalçın'ı kadro dışı bırakarak yollarını ayırmıştı.

