Yine uyuşturucu yine gözaltı

T24 - Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, kokain bulundurmak suçundan gözaltına alındı.
Polis, dün gece Los Angeles'ta bir arkadaşının kullandığı bir otomobille giderken durdurulan Paris Hilton'un, kokain bulundurmaktan gözaltına alındığını açıkladı.
Otomobilin, içinde esrar içildiği şüphesiyle durdurulduğunu kaydeden polis, yapılan kontrol sonrası Hilton'un kokain bulundurduğunun tespit edildiğini belirtti.
Ele geçirilen kokainin miktarı henüz açıklanmazken, bir polis yetkilisi Hilton'un büyük olasılıkla bugün serbest bırakılacağını kaydetti.
Paris Hilton en son geçen ay Korsika'da, üzerinde esrar bulundurmak suçundan gözaltına alınarak sorgulanmıştı. Hilton, Korsika'dan önce de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alınmıştı.
Korsika'a çantasında bulunan uyuşturucu miktarının çok az olması üzerine serbest bırakıldığı belirtilen Hilton'un, Güney Afrika'da çıkarıldığı mahkemeden sonra salıverildiği bildirilmişti.