Yine uyardı: AKP'lilerin de kasedi var

T24 - Yaklaşık 4 ay önce, siyaset arenasındaki olası kasetlere dikkat çeken, 3 bin kişilik bir listeden bahseden ve iddiası MHP olayıyla gerçekleşen CHP’li Çetin Soysal yine uyardı ve siyasilere birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.



Yaklaşık 1 sene önce Deniz Baykal’ın istifasına neden olan ‘kaset’ sonrası, 16 ve 21 Şubat tarihlerinde CHP Milletvekili Çetin Soysal’dan uyarı gelmişti.



Düzenlediği iki basın toplantısında, dinlenen ve takip edilen kişilerin oluşturduğu 3 bin kişilik bir liste bulunduğunu belirten Soysal, bunların arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'li Oktay Vural gibi siyasilerin yanında başka siyasetçiler, yargı mensupları, emniyet görevlileri, gazeteciler ve akademisyenlerin olduğunu söylemişti.



Bugün NTV Ana Haber’e konuk olan ve kontrol dışı bir organizasyondan bahseden Soysal, ‘listede kimler var, sıradaki kim ve amaç ne?’ sorularına yanıt verirken, bazı AKP’lilerin de kasetleri olduğunu belirterek, "MHP adına konuştuk ve görüldü. Siyaseti şekillendirme amaçlanıyor. Liderler biraraya gelmeli ve bu işin önüne geçilmeli" şeklinde konuştu.



Soysal’ın açıklamalarından altı çizilmesi gereken noktalar şunlar:



(MHP'den istifa edenler, sizin o listede gördüğünüz kişiler miydi?) Kendileriyle de konuşmuştum, çok açık net şekilde ifade ettim.



Düzenlediğim basın toplantılarında başta eski genel başkanımızı olmak, MHP’nin CHP’nin ve diğer siyasi partilerin tüm yöneticilerine, yargı mensuplarına, emniyet üst düzey yöneticilerine dikkat çekmiştim.



Dinleme değil teknik takip olduğunu söyledim. Ortam dinlemesi yapılmakta ve çeteleleri tutulmakta. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere bir kenarıda tutuluyor. Bunlara dikkat çekmeye çalıştım ve öyle bir noktaya geldik ki bunlar olağan karşılanır oldu, bu daha da vahim.



(Nasıl bir liste bu, MHP yöneticileri isim isim mi var?) İsim isim de var ama Türkiye’nin kanaat önderleri, önemli siyaset adamları belli. Sadece CHP ve MHP’lilerin değil AKP içinde de birçok bakanın dinlendiğini ve teknik takipte olduğunu belirtmiştim. Daha sonra da dönemin adalet ve içişleri bakanları ile AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın ortam dinlemesine takıldığı ortaya çıktı.



(Burada farklı bir durum var, evlerin içinde kameralar var?) Bu kameraların dışında ortam inlemeleri, teknik takip cihazı var. Bunlardan emniyet 2005’te 15 tane aldı. Uzun süre envantere kaydolmadı ve bizim itirazlarımız üzerine geçen sene envantere girdi. Bunları kimin aldığı belli, yapanlar belli.





Yine uyardı



(Kim yapıyor?) Çok profesyonelce yapılıyor. O kadar profesyonel ki bunu son kasetler de bunu gösteriyor. Kontrol dışı organize güç var ve içişleri eski bakanın bilgisi olduğunu biliyorum. Gereğini yapacağını söylemesine rağmen yapılmadı.



(Kim bunlar?) Bulmak o kadar zor değil, bu bir kontrolsüz güç. Bu güç emniyet içinde olduğu gibi dışında da var. Güvenlik şirketleri içinde bu cihazları kimlerin temin ettiği belli. Bulmak güç bir şey değil. Bunun için duyarlı olmak, gereğini yapmak lazım ama savsaklanıyor ve kenarıya itiliyor.



(Elimde 3 bin kişilk liste var demiştiniz, Meclis’te gündeme gelmedi, savcılıktan çağrı var mı?) Hayır olmadı. Bana bu bilgiler çok önce geldi ve uzun süre kendimde tuttum. Bunları iyi bilen gazeteci arkadaşlar da var. Bunun gereğini hükümetin yapması gerekiyor.





(Hükümete rağmen bir operasyon mu diyorsunuz?) Başbakan’ın talimatıyla olduğunu sanmıyorum. Organize güç var ve ihtiyaç halinde kullanmak üzere bunları ellerinde tutuyorlar. Bana da bilgiler geliyor. Kullanmam için belgeler, belden aşağı belgeler geliyor. Kullanmayacağımızı ifade ettik. Kamuoyunda düşük düşürücü, itibar zedeleyici kasetler geldi, izledim ve tepki gösterdim. Kullanılmaması gerektiğini söyledim.



(Kime ait kasetlerdi?) AKP içinde siyaset yapan kişilere ait kasetler var. Bunları da servis ediyorlar. Toplum bu konuda Başbakan’ın duyarlı olmasını istiyor, liderlerin biraraya gelip işi çözmeleri gerekir. Bu işin sonu sıkıntılı ve sancılı olacak, demokrasi zedelenecektir.



Hükümet adım atmıyor ama sıra ona geliyor. Bu demokrasi, hukuk, özgürlükler açısından bir uyarıdır. Bunun gereğini yapmalıyız, bu adımı atmamak işe ortak olmak demektir.



(Sırada kimler var?) MHP’li yöneticilerle ilgili kaset olduğunu söyledik, ihtiyaç halinde kullanılacağını belirttik ve öyle de oldu.



Sırada CHP’li yöneticiler, AKP içinden bakan olma durumu bulunan ve diskalifiye edilmek istenen kişiler, gazeteciler, iş adamları, yargı mensupları olabilir. İşin önüne geçilmezse demokrasi adına utanç verici bir durumla karşı karşıya kalacağımızı görüyorum.







