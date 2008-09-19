Yine sperm dondurtmuş

Bilginel'in oğlu şimdi tam bir yaşında... Kayra ile hayata daha da sıkı bağlandığını söyleyen oyuncu, annelik heyecanını bir kez daha yaşamaya da kararlı. İlk hamileliğinde kullanılan spermlerden alıp dondurttuğunu ve 2-3 yıl sonra ikinci bebek kararını verebileceğini açıklayan Bilginel, Mother&Baby dergisine konuştu.



Leyla Bilginel, Amerika’daki bir sperm bankasında geçirdiği küçük operasyon sonucu hamile kalmıştı. Bilginel’in oğlu şimdi tam bir yaşında... Kayra ile hayata daha da sıkı bağlandığını söyleyen oyuncu, annelik heyecanını bir kez daha yaşamaya da kararlı. İlk hamileliğinde kullanılan spermlerden alıp dondurttuğunu ve 2-3 yıl sonra ikinci bebek kararını verebileceğini açıklayan Bilginel, Mother&Baby dergisine konuştu.



Anne olduktan sonra hayata bakışınızda neler değişti?



Annelik içgüdüsel olarak duyarlılığımı artırdı. Onun dışında bir şey değişmedi. Çocuğum olmadan önce hayatım nasılsa şimdi de öyle. Ben yine seyahatlere gidiyorum mesela. Mutlu anne, mutlu evlat demek! O yüzden psikolojimize dikkat etmeliyiz.



Nasıl bir hamilelik yaşadınız?



- İlk üç ayım çok zor geçti ama ondan sonra çok rahattım. Sinemadan çıkıp doğuma gittim. Bağışıklık sistemim zaten zayıf olduğu için tüm hastalıklar üst üste geldi, ama yine de o dokuz ayı dolu dolu yaşadım.



Sezaryen doğumdu değil mi?



- Evet, ama normal doğum için çok uğraştım. İki gün doğum sancısı yaşadım. Doktorum "Leyla çok uzun süre kasılıyor, zarar verebilir, sezaryenle alalım" deyince ağladım.



Herkesin merak ettiği birkaç soru var. Mesela Kayra’nın babası Fransız...



- Evet aslında Kayra tam bir melez. Dedesi Fransız, Babaanne Mısırlı. Dolayısıyla babası melez. Babam Karslı, anne tarafım Erzincanlı. Anlayacağınız bir Doğu-Batı sentezi...



Peki, ileride babasını tanımak isterse?



- Arkadaşlarım bana "Senin çocuğun bunu kesin sormaz, merak etme!" diyor. Onu yetiştirmede çok doğru gidiyorum. Allah yanıltmasın... Kayra "Ben nereden geldim, neden benim hikayem farklı?" gibi sorulara çok takılan bir çocuk olmayacak. Şükretmeyi bilen bir çocuk olsun, en büyük dileğim bu. Varlığının kıymetini bilsin. Bir de onu biraz büyüyünce düzenli olarak yetimhanelere götüreceğim. Kimsesiz çocukların hayatlarına sokacağım. Nasıl hayatlar olduğunu bilsin. Ben hep söylerim, bizler hayata bakıyoruz ama görmüyoruz. İşte ben oğlumun görerek yaşamasını sağlayacağım.



Evlenmeye karar verirseniz...



- Ben evlenmem! Evliliğe inanmıyorum. Bana yalnızca eski dönemdeki evlilikler gerçek geliyor. Günümüzde sevdiğinle, kocanla göz göze gelmiyorsun! Ben de gözünün içine titreyerek bakamadığım bir adamla evlenmek istemiyorum. O imza benim garantim değil. Bir kır düğünü isterim ama imza olmadan. Evet, çevremize aşkımızı duyurmak için düğüne ve yüzüğe sembolik olarak ihtiyacımız olabilir. Buna varım ama imza bana çok yersiz geliyor.



Peki, kardeş düşünüyor musunuz?



- Şu anda hiç bilmiyorum ama aynı kişiden bir tane daha alıp dondurdum. Eğer sağlık durumum iyi olursa 2-3 yıl sonra olabilir. Ona bir kardeş isterim. Belki evlat da edinebilirim.



Belki de sevdiğiniz kişiden Kayra’ya bir kardeş yaparsınız?



- Çok zor ama inşallah. Gözünün içine deli gibi aşkla bakıp "Evet, ben bu adamdan çok istiyorum" diyebileceğim birinden tabii ki Kayra’ya kardeş yapmak isterim.



Kayra’ya baba istemiyorum



Evlilik olmasa da aile kurmak ister misiniz?



- Çok istiyorum. Çünkü ben uzun ilişkilerin kadınıyım. İlişkilerimde eşine sadık, anaç, sahiplenici ve dürüstüm. Geyşa ruhluyum! Düğmesinden saçına kadar ilgilenirim. Çok seviyorum erkeğimin evimde olmasını. Kayra 1 yaşına geldiğinde bir şeyler yaşayabilirim diyordum. Bakalım ne olacak... Beynimde bu aralar bir ilişkiyi çağırıyorum ama biliyorum biraz geç gelecek, çünkü çok doğru bir şeyler istiyorum. Düzgün bir ilişki yaşayacağımı da hissediyorum. Eminim Kayra da hayat arkadaşımla samimi bir ilişki kuracak. Ama ona baba demeyecek. Ben Kayra’ya baba istemiyorum. Önünde bir baba olsun, onu örnek alsın istemiyorum. Kendi kişiliğiyle büyüsün.







