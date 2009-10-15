Yine polis dayağı

Gebze’de Efe Şahin Doğan adlı genç, bir bankta sevgilisiyle otururken iki polis tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Kafasında ödem oluştuğu belirlenen Doğan darp raporu aldı.



Gebze’de 18 yaşındaki kuaför çırağı Efe Şahin Doğan, oturduğu sitenin bahçesindeki bankta kız arkadaşıyla otururken resmi üniformalı iki polis memuru tarafından tekme tokat dövüldüğünü iddia etti. Kafasında ödem oluşan Doğan darp raporu alırken, babası Bekir Doğan suç duyurusunda bulundu.



Çayırova’daki Şekerpınar TOKİ Konutları’nda 12 Ekim 2009 akşamı meydana gelen olayda iddiaya göre Sabancı Üniversitesi’ndeki bir kadın kuaföründe çıraklık yapan Doğan, lise öğrencisi kız arkadaşı E.G. (17) ile buluştu. Bir bankta oturan iki genç el ele sohbet ederken yoldan geçen 41 plakalı panelvan tipi bir ekip otosu iki genci görünce geri geri manevra yaptı.



‘Beni yanlarına çağırdılar’



Doğan, araçtan inen iki resmi üniformalı polis memurunun kendisini çağırdığını belirterek şöyle dedi: “Yaptığınız şeyler ayıp. Utanmıyor musunuz? dediler. ‘Suçum bu mu?’ deyince memurlardan biri arkadan kafama sert bir yumruk indirdi. Yere yığıldım. ‘Beni dövmeye yetkiniz yok’ dedim, ‘Sana mı soracağız’ diyerek sevgilimin gözü önünde yerde tekme tokat dövdüler. Kız arkadaşımı da niye yanınıza çağırdıklarını sorunca ikimizi de araca bindirdiler. Beni eve bıraktılar. Kız arkadaşımın da zorla cep telefonu numarasını alıp bırakmışlar.”



E.G. ise, “Bankta sadece oturuyorduk. Polis el hareketi yaparak Efe’yi çağırdı. Efe’ye vurmaya başladılar ve çok kötü dövdüler. Bir polis bana, ‘Telefon numaranı ver, bir daha seni burada görmeyeceğim’ dedi. Aileme hiçbir şey anlatamadım” dedi. Efe Doğan’ın devlet memuru olan babası Bekir Doğan, oğlu için darp raporu aldı. Kafasında ödem oluştuğu belirlenen Doğan’ın röntgeni çekildi. Doğan’ın vücudunun farklı bölgelerinde kızarıklıklar oluştuğu da belirtildi. Beyin kanamasına karşı Doğan’dan bir süre uyumaması istendi.



Baba Doğan, “Bu çocuk hırsız değil, namussuz değil. İşinde gücünde bir insan. Kız arkadaşıyla otururken bu olay başına geliyor. O polislerin cezalandırılmasını istiyorum. Benimle aracılar yoluyla irtibata geçmeye çalıştılar ‘anlaşalım’ diye” dedi.



Hem darp, hem küfür iddiası



Bahçelievler 70. Yıl Tedavi Hastanesi’nin bahçesinde 7 Ekim 2009’da meydana gelen olayda polislerin 13-15 yaşlarındaki 5 çocuğa önce silah doğrulttuğu daha sonra da copla dövdüğü iddia edildi. Taraf gazetesinin dünkü haberine göre, sohbet eden çocukları darp eden polislerin küfürler savurduğu öne sürüldü. Polisler hakkında yapılan suç duyurusunda “Polis memurlarından birisi elindeki copu çocuğun ağzına sokmaya çalışmış ve bir dişinin sallanmasına sebep olmuştur” ifadesi yer aldı.

