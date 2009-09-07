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Dünya

Yine pantolon dayağı

07 Eylül 2009 19:27

Sudan'da pantolon giydiği için 40 kırbaçla cezalandırılan kadın gazeteci Lübna Hüseyin'in duruşması bugün yapılıyor. Kadın gazeteciye destek vermek için mahkeme binasının önünde yüzlerce kişi destek gösterisi yaptı. Polis göstericilere müdahale etti. Bir kadın dayak yedi, 20 gösterici gözaltında.

Sudan'da Lübna Hüseyin adlı kadın gazetecinin pantolon giydiği için yargılandığı mahkemenin önünde yüzlerce kişi destek gösterisi yaptı.    

Görgü tanıkları, Lübna Hüseyin'in duruşmasının başlayacağı mahkeme önünde yapılan gösteriye katılanların, Hüseyin'in serbest bırakılması yönünde sloganlar attığını belirtti.

Göstericileri dağıtmak isteyen polisin bir kadını dövdüğü, yirmi kadar göstericiyi gözaltına aldığı, gazetecilerin fotoğraf çekmesinin de engellendiği kaydedildi.

Lübna Hüseyin'in davası bugüne ertelenmişti.

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