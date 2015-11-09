Yine Metro Turizm, yine kaza; 1 ölü, 41 yaralı

Firma bünyesindeki otobüslerin sık sık yaptığı kazalarla gündeme gelen Metro Turizm'e ait bir yolcu otobüsü Çorum'da devrildi. Kazada, 1 kişi hayatı kaybederken, 41 kişi yaralandı.

Iğdır'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, Osmancık-Tosya karayolunun 35'inci kilometresindeki Ardıç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine Osmancık, Kargı ve Dodurga ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi.

Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.