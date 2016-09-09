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Yine Konya; elektrik kesilince darbe var sanıp sokağa döküldüler

Aynı olay, 30 Ağustos tarihinde de yaşanmıştı

09 Eylül 2016 03:10

Konya'da teknik bir arıza nedeniyle kısa süreli elektrikler kesilince, darbe girişimi olduğunu düşünen bazı vatandaşlar ellerinde bayraklarla valilik binası önünde bir araya geldi.

30 Ağustos’ta da Konya'da gece elektriklerin yarım saat kesilmesini darbe sanan halk sokaklara dökülmüştü.

Hürriyet’in haberine göre, teknik bir arıza nedeniyle saat 21.18'de kent genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin darbe girişimi nedeniyle yapılmış olabileceğini düşünen bazı vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla valilik binası önünde toplandı. 

 

Vali açıklama yaptı

 

Bu arada Konya Valisi Yakup Canbolat, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “TEİAŞ hatlarında yine teknik bir arıza oluştu. TEİAŞ ekipleri arızaya müdahale ediyor. Kısa zamanda elektrikler verilecektir. İyi akşamlar” ifadelerine yer verdi. 

Polis uyarısıyla dağıldılar

Yaklaşık 20 dakika sonra şehre yeniden elektrik verilmeye başlandı. Valilik önünde toplanan vatandaşlar da polisin uyarısıyla dağıldı. 

30 Ağustos’ta da olmuştu

30 Ağustos'ta, Konya’da teknik bir arıza nedeniyle oluşan elektrik kesintisinin ardından bazı vatandaşlar valilik binası önünde toplanmış, kalabalık, Vali Canbolat'ın herhangi bir olumsuzluk bulunmadığına ilişkin açıklamaları üzerine alandan ayrılmıştı. 

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