-Yine kız doğuran eşini öldürdü KABİL (A.A) - 30.01.2012 - Afganistan'da bir kadın, ikinci kez kız bebek dünyaya getirdiği için kocası tarafından boğularak öldürüldü. Yetkililer, 22 yaşındaki Estorai adlı kadının cesedinin komşuları tarafından bulunduğunu açıkladı. Yakınlarına eşi Şir Muhammed'in kız doğurduğu için kendisini sürekli suçladığını ve ikinci kez kız bebek dünyaya getirmesi durumunda öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Estorai'nin, 2-3 ay önce ikinci kez anne olduğu ve bir kız bebek daha dünyaya getirdiği belirtildi. Eşini öldürdükten sonra Kunduz vilayetinin Hanabad bölgesine kaçtığı belirlenen Şir Muhammed'in annesi, tutuklandı. Yetkililer, Muhammed'in annesinin Estorai'nin kendisini asarak intihar ettiğini iddia ettiğini, ancak olay verinde ip bulunamadığını söyledi. Afganistan'da ailenin geçimine katkıda bulunan erkek çocuklar, daha çok rağbet görüyor. Dünyanın en yüksek anne ölüm oranına sahip olan Afganistan'da kız çocuklarının yarısı, 15 yaşından önce evlendiriliyor ve genç yaşta anne oluyor.