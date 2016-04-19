Yine Kilis, yine roket mermisi; 3 kişi yaralandı!

Suriye tarafından atılan 3 roket mermisi Kilis’te bir eve düştü. Merminin düştüğü evde yangın çıktığı belirtildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Suriye’de IŞİD bölgesinden saat 14.40’ta başlayan roketatar ateşi, Kilis kent merkezinde Bilalihabeşi Mahallesi’ni hedef aldı. Roketatar mermilerinden 3’ü mahalleye düştü. Mermilerden 2’si boş alana düşerken, 1’inin isabet aldığı evde yangın çıktı.

Bölgeye sevke deline itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, kendilerini bir anda can pazarında bulan vatandaşlar panik içinde kaçıştı.

Mermilerin düştüğü bölgeye ambulanslar ve sağlık görevlileri sevk edilirken, olayda ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi alınamadı.

“3 yaralımız var”

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Suriye yönünden atılan roketatar mermilerinin Kilis kent merkezine isabet etmesi sonucu 3 kişinin yaralandığını söyledi. Hasan Kara, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirerek "Ne yazık ki terörün dini, imanı, cinsi, ırkı olmuyor. 3 hafif yaralımız var. Çok şükür bugün can kaybımız yok" dedi.

2 okul tatil edildi

Bu arada patlamanın meydana geldiği Bilalihabeş Mahallesi ile yakınındaki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan Nermin Zeytçioğlu İlkokulu ile Şehit Sakıp İlkokulu, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Patlamanın ardından öğrenciler öğretmenleri tarafından okuldan çıkarıldı, çok sayıda veli de okula gelerek çocuklarını alarak evlerine döndü.

Valilik açıklama yaptı

Kilis Valiliği’nden yapılan açıklamada roketatar mermilerine hedef olan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Açıklama şöyle:

"Kilis şehir merkezinin muhtelif yerlerine 19.04.2016 tarihinde 14.20 - 14. 40 saatleri arasında Suriye’den atıldığı tespit edilen 3 roket düşmüştür. Olayda 2 vatandaşımız ve 1 Suriye vatandaşı (çocuk) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış olup. Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır."

Tank sevkiyatı yapıldı

Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan öğleden sonra güvenlik önlemleri arasında yola çıkan tank, zırhlı araç ve askeri personelin yer aldığı konvoy yola çıktı.Kilis’e ulaşan tank ve diğer zırhlı araçların, Öncüpınar Sınır Kapısı ile IŞİDdenetimindeki Bab bölgesinin karşısında bulunan Elbeyli İlçesi'ndeki sınırın hattına konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kilis'e önceki gün yine roket mermisi atılmıştı. Olayda 4'ü Suriyeli çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.