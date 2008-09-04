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Yaşam

Yine kamu binaları hasarlı

Adıyaman sabah karşı 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremde sağlık ocağı ile belediye binası hasar gördü.

04 Eylül 2008 03:00

Adıyaman dün merkez üssü Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Önemli bir hasara neden olmayan depremde sadece kamu binaları hasar gördü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 05.22'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Artçılar korkuttu

Depremin ardından ilçede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Adıyaman ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar evlerine giremedi. Deprem sonrasında Samsat'ın yanısıra, Kahta ve Adıyaman merkezinde de bir çok bina kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde de hissedilen deprem korkuya neden oldu. Sarsıntının ardındanvatandaşlar, dışarı çıkarak park ve bahçelerde bekledi.

Binalarda çatlaklar var

Samsat'ta incelemelerde bulunan Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, ilçede 'çok ciddi bir hasar meydana gelmediğini' söyledi. Vali Sodan, çatlaklar oluşan sağlık ocağının gerekli incelemenin tamamlanmasının ardından yıkılarak, yeniden yapılabileceğini belirterek "Belediye binasında çatlaklar var, bazı iş yerlerinin camları kırılmış, ancak, endişe edilecek bir durum yok" dedi.

6 kişi yaralandı

Samsat'ta sarsıntı anında panikle camdan atlayan ve travma yaşayan 6 kişi sağlık ocağında tedavi altına alındı. Samsat Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı bütün köylerle iletişim içinde olduklarını, kendilerine gelen bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadığını depremin önemli bir hasara yolaçmadığını söyledi.

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