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Yine kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı erkek önce bıçakladı, sonra boğazını kesti!

05 Eylül 2020 15:13

Gaziosmanpaşa'da bir kişi 18 yaşındaki dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürüp boğazını kesti. Olay yerinden kaçan zanlı polis merkezine giderek teslim oldu.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

Yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kesen Oruçov daha sonra olay yerinden kaçtı.

Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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