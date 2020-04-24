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Dünya

Yine Hindistan: Yeni doğan bir bebeğe "Dezenfektan" adı verildi

Hindistan'da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verilmişti

24 Nisan 2020 12:08

T24 Dış Haberler

Hindistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yeni doğan bebeklere verilen ilginç isimlere bu kez de dezenfektan anlamına gelen "Sanitiser" eklendi. 

Geçen haftalarda yeni doğan ikiz bebeklere "Corona" ve "Covid" isimlerinin verilmesinin ardından bu kez de bir bebeğe dezenfektan anlamına gelen "Sanitiser" adı konuldu. 

Yeni doğan Sanitiser isimli bebeğin babası, Koronavirüs'ten korunmak için dezenfektanların işe yaradığını hatırlatarak "Ne zaman Koronavirüs günleri hatırlansa onunla mücadelenin kahramanı olan dezenfektan akıllara gelecek" dedi. 

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