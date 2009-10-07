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Yine dünyaya gelsem yakartop oynardım!

Bir süredir lösemiyle savaşan Murat Göğebakan, çocukluğunda bir sakat ayağıyla oynayamadığı yakartopun içinde ukte kaldığını söyledi.

07 Ekim 2009 03:00

Bir süredir lösemiyle savaşan Murat Göğebakan, çocukluğunda bir sakat ayağıyla oynayamadığı yakartopun içinde ukte kaldığını söyledi.

Yaklaşık beş ay önce lösemiye yakalanan sanatçı Murat Göğebakan, önceki gün telefonla, Kanal D'de ekrana gelen 'Doktorum' programının canlı yayınına katıldı. Hastanede tedavi gören Göğebakan, kasım ayında evine döneceğinin haberini verdi.

Lösemili çocuklar ve ailelerin konuk olduğu programı hastane odasında dinlediğini ifade eden ünlü sanatçı, bundan sonraki yaşamında lösemili çocuklara destek vereceğini belirtti. Bir gün herkesin böyle bir acı yaşayabileceğine dikkat çeken Murat Göğebakan, "Bir daha dünyaya gelsem vallahi billahi yakartop oynamak isterim" diyerek içinde kalan bir ukdeyi de şöyle anlattı: "Küçükken bir öğretmenim ayağım sakat olduğu için yakartop oynatmamıştı. O beni korumak istemişti ama ben hâlâ onun üzüntüsünü yaşıyorum!"

Bir abileri var

Göğebakan, stüdyoda bulunan konuklara da bundan sonra kendilerine destek olma sözü verdi: "Hastaneden çıktığımda orada bir ağabeyleri olacak. Onlar için elimden ne gelirse yapacağım, söz!"

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