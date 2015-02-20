Yine bir erkek vahşeti; reddedilince otomobiliyle ezip, öldürdü!

Mersin ve İstanbul'da işlenen Özgecan Aslan ve Kübra K. cinayetlerinden sonra bir ölüm haberi de Antalya'dan geldi. Antalya'da birlikte eğlendiği kızkardeşleri evlerine bırakmak istemeyen zanlı kardeşlerden birini feci şekilde ezerek ölümüne sebep oldu.

İddiaya göre Şahin K. ile bir avukatlık bürosunda sekreterlik yapan sevgilisi Hüsne Aslan, dün gece bir barda birlikte eğlendi. Bardan çıkan iki sevgili, 07 EFK 015 plakalı otomobille seyir halindeyken tartışmaya başladı. Saat 01.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde duran otomobilden inen Şahin K. ve Hüsne Aslan, marketten alışveriş yaptı.



Otomobile bindikten sonra da aralarında tartışmaya devam eden ikiliden Hüsne Aslan araçtan inmek için kapıyı açarken, sürücü koltuğunda bulunan sevgilisi Şahin K. aracı çalıştırıp hareket ettirdi. Bu sırada Aslan, seyir halindeki otomobilden atladı. Olayda, aracın arka tekeri Aslan’ın başının üzerinden geçti. Hüsne Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aslan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinde durmayıp kaçan Şahin K., birkaç sokak ötede yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Şahin K., çıkarıldığı mahkemece ’ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.





Cenazesi Osmaniye'de defnedilecek





Hüsne Aslan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesi tarafından alındı. Genç kızın cenazesi yarın öğle namazının ardından memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

’Bizi evine götürmek istedi'





Poliste ifade veren Hüsne Aslan'ın kardeşi Cennet Aslan olayı şöyle anlattı: "Bara gittik. Dönüşte bizi evimize bırakması için yola çıktık. Sigara almak için markette durmuştuk. Bu sırada kendi evine götürmek istediğini söyledi. Biz gitmek istemediğimizi söyleyince ablamı çok kötü şekilde dövmeye başladı. Ben kendimi dışarı attım. Ablam araçtan çıkmak için ayaklarını dışarı çıkardı. Bu sırada saçlarından tuttu ve son gaz gitti. Sonra ablamı dışarı atıp, kapıyı kapatıp bastı gitti" dedi.





Kaza değil cinayet iddiası





Olayın basit bir trafik kazası değil cinayet olduğunu ileri süren ağabeyi 35 yaşındaki Yahya Deniz Aslan ise "Tartışma sırasında Hüsne araçtan inmek istemiş, ayaklarını dışarıya attığı sırada şoför Şahin K. saçlarından çekip ayakları dışarıdayken gaza basmış. Kız kardeşim araç ile birlikte sürüklenmiş, bir süre gittekten sonra kardeşimi araçtan itip kapıyı kapatmış. Araç kardeşimin üzerinden geçmiş. Bu olayın basit bir kaza olmadığını, cinayet olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.