Yine Bağdat Caddesi, yine kaza; metrelerce sürüklenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bağdat Caddesi Maltepe mevkiinde meydana gelen kazada, caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şükrü Mutlu (87) adlı kişiye otobüs çarptı. 13 metre sürüklenen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Kaza saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Turgay Göç yönetimindeki 34 EN 3084 plakalı otobüs, çarptığı adamı 13 metre sürükledikten sonra durabildi. Olay yerindeki incelemede otobüsün Şükrü Mutlu'ya çarpmadan önce 10 metre boyunca lastiğini kaldırıma sürterek ilerlediği anlaşıldı.



Kazada hayatını kaybeden Şükrü Mutlu'nun ayakkabıları, gözlüğü ve şapkası caddeye savruldu. 87 yaşındaki adamın cansız bedeni otobüsün altından itfaiye erleri güçlükle tarafından çıkartıldı. Mutlu'nun cesedi olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından ambulansla Kartal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Öte yandan otobüsün şoförü Turgay Göç ifade vermek için emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak başlatılan polis soruşturması ve teknik inceleme sonunda kazaya neden olan hatanın kimden kaynaklandığı ortaya çıkacak.

Görgü tanığı: Yaya geçidi burası

Kazayı gören Maksut Bakır adlı vatandaş, “Adam karşıdan karşıya geçerken otobüs ona birden vurdu ve sonra altına aldı. Yaya geçidi burası. Başka yaralanan olmadı" dedi. Bir başka vatandaş ise kazanın ışıkların altında olduğunu ancak kırmızı ışığın kime yandığını göremediklerini belirtti.