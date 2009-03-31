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Yine ayrıldılar mı?

Özgü Namal ve Oktay Kaynarca geçen gece aynı mekanda karşılaştılar ama sadece birbirlerine selam verip geçtiler

31 Mart 2009 03:00

Özgü Namal ve Oktay Kaynarca aşkı bir süredir bir küs bir barışık devam ediyordu
 Hatta Fatih Terim’in “Artık evlenin” dediği Kaynarca, bir süre önce sevgilisine komşu olmak için Bebek’te ev bile tutmuştu. Bu yüzden sık sık Bebek’te ünlü isimlerin müdavimi olduğu Lucca’da görülen çift, geçen gün enteresan bir görüntüye imza attı.

Oktay Kaynarca, barda erkek arkadaşıyla sohbet ederken Özgü Namal, yanında iki kız arkadaşıyla mekâna girdi. Bir anda göz göze gelen ikili, sadece merhabalaşmakla yetindi. Çiftin bu hali yeniden ayrıldıkları yorumlarına neden oldu.

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