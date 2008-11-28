Yılmaz: Yasadışı oluşum Emniyet’e kaydı

Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz, MİT'teki yasadışı yapılanmanın eski başbakanlardan Tansu Çiller döneminde oluşturulduğunu belirterek "Bugün de Emniyet'te hükümete ve Fethullah’a çalışan bir yapılanma var” dedi.



Eski başbakanlardan Yılmaz, Ergenekon soruşturmasının kilit isimlerinden yurtdışında yaşayan Tuncay Güney’in MİT üyesi olduğu yönünde iddialar üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Yılmaz, dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in talimatıyla, başında eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür’ün yasadışı bir yapı kurduğunu ifade ederek, “O dönem MİT içerisindeki yasadışı yapılanma bugün emniyette bulunmaktadır. Emniyette Fethullahçı yasadışı bir yapılanma vardır” dedi.



Ergenekon davasının “AKP iktidarına hizmet ettiğini” anlatan Yılmaz “Devletin kendi içerisinde yapılması gereken operasyon hükümet tarafından dejenere edildi, tamamen sulandırıldı” diye konuştu.



Evinde Ergenekon soruşturmasına temel oluşturacak belgeler bulunan ve daha sonra yurtdışına kaçan Güney’in MİT elemanı olduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Yılmaz, emniyetteki yapılanmaya dikkat çekti.



Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Yılmaz, 1996’da partisinin başkanlık divanı üyelerine yaptığı konuşmada “MİT’e alternatif bir oluşum yaratıldığı” yönündeki sözlerine de açıklık getirdi. Yılmaz şöyle devam etti:



“O dönem MİT’teki kontr-terör merkezi, MİT içerisinde ve MİT yönetimine rağmen Çiller’in desteğiyle oluşturulmuş ve dışarıdan birtakım adamların da dahil edildiği tamamen keyfi ve siyasi çalışan bir yapıydı. 1996’da işaret ettiğim bu yapı Eymür’ün başkanlığındaki yapıydı. MİT içerisindeki yasadışı yapılanma bugün emniyete kaydı. Emniyette yalnızca hükümete değil, Fethullah’a çalışan da bir yapılanma var.”



‘MİT’te büyük çekişme var’



MİT’in Güney’e ilişkin belgesinin basına sızdırılmış olmasının MİT içerisindeki çekişmeden kaynaklandığına dikkat çeken Yılmaz, MİT tarafından Eymür aleyhine açılan davayı ima ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



“MİT’in içinde korkunç bir çekişme var. Kendi aralarında bile davalık oldular. Öte yandan Eymür’ün kendi internet sitesinde yayın yapması hem kanunlara hem de çalışma prensiplerine aykırıdır. MİT’in Ergenekon belgelerini çok önce Başbakanlık’a sunmuş olması gerektirdi. MİT, yeni yeni çözülmeye başlayan bağlantılarından dolayı bu belgeleri Başbakanlık’a sunmamıştır.”



Ergenekon’un doğru bir operasyon olabileceğini ancak işin içine siyasi amaçlar karıştığını ve ilgisiz insanların davaya dahil edildiğini söyleyen Yılmaz, davanın herhangi bir sonuç vereceğine ihtimal vermediğini kaydetti.

