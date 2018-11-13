Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 'şampiyonluk' hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirdi.



Ligde oynadığı son maçta ikinci yarıda 10 kişi kalan Altay'a 3-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için başkan Murat Sancak, Yılmaz Vural ile bir araya geldi. Sancak, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.



Başkan Sancak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vural ile anlaştıklarını belirterek, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkılar sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin hocam" sözlerini paylaştı.



Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.