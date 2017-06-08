Yılmaz Vural'ın babası Kocaeli'de toprağa verildi

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın bir süredir tedavi gördügü hastanede yaşamını yitiren babası 96 yaşındaki Nurettin Vural toprağa verildi. Cenaze, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nden kaldırıldı.

Göztepe Teknik Direktörü Vural'ın İstanbul'daki bir hastanede bir süredir tedavi gören babası Nurettin Vural'ın cenazesi, bugün öğlende İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ne getirildi. Büyük Derbent Tatar Nusretiye Köyü Kabristanlığı'nda da Nurettin Vural için dualar okundu.

Yılmaz Vural'ın üzgün olduğu görüldü. Vural'ı Göztepe Kulübü İkinci Başkanı Talat Papatya, sevenleri ve spor camiasından birçok kişi yanlız bırakmadı. Nurettin Vural'ın cenazesi ardından toprağa verildi.



Yılmaz Vural taziyelerini kabul etti.