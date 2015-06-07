Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Takımın başına geçersem 50 bin kişi orgazm olur!

Türk futbolunun en renkli simalarından Yılmaz Vural, teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'ye mesaj göndererek, "Ben takımın başına geleyim 50 bin kişiyi orgazm ederim. Taraftar büyülenir, dört köşe olur. Başkan bana bu fırsatı versin keyifle purosunu yakıp locasında maçları izlesin..." dedi.

Habertürk'ün haberine göre; tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, şunları söyledi:

"Maç ortalaması 50 binden aşağı olmaz, biletler yok satar. Büyük para harcatmam. Şu anki takıma 3-4 oyuncu transfer edilsin ben bu işi götürürüm. Hem Avrupa 'da hem Türkiye 'de mutlu sonra da ulaştırırım. Başkan Aziz Yıldırım, Rizespor maçında sevinç hareketi yapmışım onu kafasına takmış. 'Ben varken buraya giremez' demiş. Ersun Yanal için de bir çok şey demişti. Başkanın yıllardır istediği başarıyı getireceğime sözleşmeli olarak söz veriyorum. Başkan bana bu fırsatı versin, rahat rahat purosunu yaksın, maçları keyifle locasında izlesin"

'Fenerbahçe had bildirir, haddini bilmez'

Görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın, Galatsaray maçı sonrası yaptığı "Haddimizi bilerek oynadık" açıklamasını eleştiren Vural, "Fenerbahçe had bildirir haddiniz bilmez. Fenerbahçe'nin hocası olsam böyle konuşmam. Belki İsmail o gün tecrübesizliğinden söyledi ama Fenerbahçe haddini bildirir had bilmez. Biraz renkli olacaksınız. Ettiğiniz sözlerin nereye gideceğini bileceksiniz" diye konuştu.