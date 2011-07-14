Yılmaz Vural serbest bırakıldı

T24 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Vural, Levent Kızıl ve Mümtaz Karakaya savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk'le görüştü.



TFF milli takımlar eski sorumlusu Levent Kızıl, Konyaspor'un eski teknik direktörü Yılmaz Vural, Ankaragücü'lü futbolcu Serdar Kulbilge, Ankaragücü eski yöneticisi ve TFF eski başkan danışmanı Mümtaz Karakaya, işadamı Zeki Mazlum ve TFF çalışanı Seyit Kalender emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmişti. Yılmaz Vural, Levent Kızıl ve Mümtaz Karakaya savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, diğer 2 isim hakkında karar birazdan verilecek.





AYDINLAR SAVCIYLA GÖRÜŞTÜ



Saat 10.30’da adliyeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Ali Aydınlar, ‘Futbolda şike soruşturmasını’ yürüten savcı Mehmet Berk ile görüştü. Yaklaşık 1 saat adliyede kalan Aydınlar, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.





'ŞU AN BELGE VERMEYECEKLER'



Soruşturmayla ilgili bilgi almak için adliyeye geldiğini ifade eden Aydınlar, "Savcı beyden soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi aldım. Bize belge verip veremeyeceğini sordum. Şu an soruşturmanın gizliliği açısından henüz bize belge veremeyeceklerini söyledi. Soruşturma tamamlandıktan sonra bize delil ve belgeleri bizimle paylaşabileceklerini ifade ettiler" diye konuştu.





'KARARLARI REVİZE EDEBİLİRİZ'



Türkiye Futbol Federasyonu olarak bir takvim belirlediklerini belirten Aydınlar, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Yeni gelişmeler olursa tekrar değerlendirebiliriz. Bizim verdiğimiz karar bir yönetim kurulu kararıdır. Yönetim kurulu şu ara sürekli toplantı halinde. Gerekirse daha fazla toplanırız. Aldığımız kararları revize edebiliriz. Bu kararlar kanun değil, Allahın emri de değil. En doğru kararı vermeye çalışıyoruz. “





'SAĞLIKLI KARAR VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Futbol Federasyonu Muhasebe Müdürü Ozan Kilik’in de emniyette ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığını belirten Federasyon Başkanı Aydınlar, “Bizim karar vermemizi gerektirecek bir durum ortaya çıkarsa biz kararımızı veririz. Karar vermekten kaçınmıyoruz. Burada şöyle bir intiba var. Sanki birileri korunuyor kollanıyor. Hayır. Sağlıklı ve doğru karar vermeye çalışıyoruz. Bu kararı verebilmek için de elimizde belgelerin olması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.





'ŞUAN LİGİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'



Aydınlar bir gazetecinin, “Ligin ertelenmesi söz konusu mu?" yönündeki sorusuna, "Şu anda öyle bir şey söz konusu değil" diye yanıt verdi.





