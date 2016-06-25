Yılmaz Vural: O onu yenseydi, bu bunu yenseydi, Fransa'da en fazla 4 gün daha kalacaktık

Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını değerlendiren teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye'nin ikinci tura çıksa bile en fazla 4 gün daha Fransa'da kalacağını ileri sürdü.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın Euro 2016'ya grup aşamasında veda etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu sefer papaz pilav yemedi"

Radyospor'a konuşan Vural, ''Fransa'da 15 gün kalmadık mı? Eyfel Kulesi'ni de kırmızı beyaza boyadık. 3 maç oynamak bize yeter. O onu yenseydi bu bunu yenseydi en fazla 4 gün daha kalacaktı. Bu sefer papaz pilav yemedi. Ben mahvolduğumuz şeklinde bakmıyorum. Çünkü hiçbir zaman futbolun gelişimi için herhangi bir adım atılmamışken bu sonuca şaşırmıyorum'' şeklinde konuştu.

"Terim seminerlere katılıp, proje üretti, sonuç yok"

Yılmaz Vural, açıklamalarında Fatih Terim'e destekte bulunarak, ''Futbolcu ve antrenörler bu işte en suçsuz olanlardır. Onlar gidecek ve sonra başkaları gelecek ancak mesele futbolu doğru şekilde yönetebilmekte. Sonuca bakan bir ülkeyiz ve sadece sonuca bakılan bir yerde kelle istersiniz. Şimdi de Fatih Terim'in kellesi isteniyor. Bu iş böyle olmaz. Ben Fatih Terim'e sadece şunu sorabilirim, Avrupa'ya gitti ve birçok yerde seminerlere, toplantılara katılıp projeler üretti. Peki sonuç? Sonuç yok. Bunları birileri mi engelliyor?'' şeklinde konuştu.

"Arda ne yapsın?"

Arda Turan'ın protesto edilmesi ile ilgili de konuşan Vural, ''Arda ne yapsın şimdi? Bakın arda Manisaspor'da oynarken 'Gel seni Antalyaspor'a alayım' dedim. O da bana 'Hocam söz ancak önce bir Galatasaray'a tekrar döneyim. Ne olacak ne bitecek ondan sonra söz' dedi. Yani şimdi ellerine fırsat geçtiklerinde değerlendiriyorlar da Arda ne yapsın? Bu ülkede yetişen oyuncuların durumu ortada'' dedi.

Aziz Yıldırım'a laf attı

Türk futbolunun hiçbir zaman gelişmediğini ve gelişme adına bir sürecinde hiç başlamadığını belirten Vural, "Yeniden başlayalım değil, biz hiç başlamadık ki. Futbolu zaten iş adamlarının yönetmesi büyük bir sorun. Mesela adam çıkıp diyor 20 yıldır kulübün başkanıyım. Peki ne olmuş? Ne yapıyorsun 20 yıldır? ABD'yi bile 2 sene yönetip bırakıyorlar. Bu koltuk sevdası nedir?" diyerek Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.