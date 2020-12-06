Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi

Koronavirüs tedavisine evde devam edilirken durumunun ağırlaşması üzerine 24 Kasım'da hastaneye kaldırılan ve bir kaç gün sonra yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın burada gördüğü entübasyon işlemi sona erdi.

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren tecrübeli teknik direktörün durumunun iyiye gittiği bilgisi geldi. Entübasyon işlemi sona eren Yılmaz Vural'ın, tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Vural'ın eşi Seda Vural geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Şu an görüştüm yoğun bakımdaki doktorlarla. Durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz" demişti.