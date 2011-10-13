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Yılmaz Vural: İki karım var; ikisi de mutlu

Teknik Direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir televizyon programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda...

13 Ekim 2011 03:00

T24 - Teknik Direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir televizyon programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vural, iki eşi olduğunu ve ikisinin de mutlu olduğunu söyledi.



"Biri Almanya'da diğeri İstanbul'da. Çok iyi kadınlar" diyen Vural, iki eşini de çok sevdiğini belirtti.

Vural, "Onlara kıyamadım, ikisinden de vazgeçemedim. İki karımı da çok seviyorum. Birbirlerini hiç kıskanmazlar. İyi geçinirler. Birlikte gayet güzel yaşıyoruz" dedi.

58 yaşındaki Yılmaz Vural'ın 30 yıllık eşi, 25 ve 22 yaşındaki iki oğlunun annesi İsmet Vural Almanya'da öğretmenlik yapıyor. 10 yıllık sevgilisi Seda Şahin ise 14 ay önce bir erkek çocuk doğurdu.

Yılmaz Vural "Doğum sonrası Almanya'daki eşim Türkiye'deki eşimi arayıp tebrik etti. Hatta hediye yolladı" dedi.


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