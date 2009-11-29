Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye geçmiş olsun

Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-1 galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vural, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, artık düşme potası içinde olmadıklarını belirterek, ''Mutluyum, artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz'' dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Vural, Trabzonspor maçından sonra kullandığı ''Real Madrid gelse havasını alır'' ifadesine açıklık getirerek başladığı konuşmasında, ''Burada şunu ifade ettim. Bizim Fenerbahçemiz, Real Madrid'ten de büyüktür. Kimsenin şüphesi olmasın. Futbolcularımın şunu bilmesi lazımdı. Öyle bir maç oynayacağız ki, burada puan alamazsak bizim için kötü olacaktı. Kazanmamak demek, 5 haftadan beri süren yenilmezliği sona erdirecekti. Düşme potası içinde olacaktık, kim olursa olsun yenmek zorunda olduğumuz için söyledim'' diye konuştu.

Fenerbahçe'nin maçın genelinde 8-9, kendilerinin ise 14-15 pozisyona girdiğini kaydeden Vural, şunları söyledi:

''Fenerbahçe'nin ayağa oynayan, birlikte oynayan bir takım olduğunu, kendi sahamızda yapacağımız faullerin, kornerlerin sıkıntı yapacağını bildiğimiz için, kendi alanımızda bu hataları yapmamaya çalıştık. Onları oynatmadık. Beni en mutlu eden şey, Türkiye'nin en güzide kulübünün en güzide oyuncuları, bu sene bizim sahadaki dizilişimize uyarak oynadılar. Oyunun gidişine baktık ki, demek ki Fenerbahçe takımı taraftarıyla büyük. 45 bin kişi olsa böyle mi olurdu, bilmiyorum. Bu önemli avantajı elimize geçirip, önemli bir galibiyeti almış olduk. Şu anda artık düşme potası içinde değiliz.''

-''TÜRK ANTRENÖRÜNÜ YETERSİZ GÖSTEREN ZİHNİYETE ÜZÜLÜYORUM''-

Futbolcularını kutladığını belirten Vural, ''Kasımpaşa camiasına hayırlı olsun, Fenerbahçe'ye de geçmiş olsun'' dedi.

Vural, maçtan önceki günlerde ''Bakarsınız bu hafta da Daum gider'' açıklamasıyla ilgili olarak da ''Espri yaptım, Hikmet Karaman, neden böyle konuştuğumu sordu. İnsanların espri kavramı yok. Üzüldüm tabii ki. Demek ki biz hiç bir şey konuşmayalım ki, böyle savunma yapmak zorunda kalmayalım'' diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Türk teknik adamlara güvenilmemesi konusunda yaptığı açıklamalar ile ilgili ise ''Şöyle bir takıma karşı bu imkanlarla mücadele etmek kolay mı? Türk antrenörünü yetersiz gösteren zihniyete üzülüyorum. Burada antrenörlük diye bir kurum var. Bu konuyu bütün arkadaşlarla dertleşiyoruz'' derken, maç sonrası futbolcusu Koray Avcı ile fazla konuştuğu yönünde girdiği diyalog konusunda ise ''Oyuncularım haklı. Dışardan çok uyarıyorum. Sıkılıyorlar. Gayretim onların başarısı için. 'Adam tutun, yapın edin' diye. Oyuncuyu üzmedikten sonra paniğe girecek değil'' diye konuştu.

Kasımpaşa'nın 3. golünü atan Şahin de oyuna girdiği dakikada topla ilk buluşmasında gol attığı için kendisinin de şok olduğunu ifade ederek, ''Ben de şok oldum. Çok mutluyum. Bu fırsatı golle değerlendiririm'' dedi.