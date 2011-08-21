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Politika

Yılmaz: Ustalık dönemindeyiz İSTANBUL (A.A)

21 Ağustos 2011 03:52

-Yılmaz: Ustalık dönemindeyiz İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Ustalık dönemindeyiz. Terör belasının üstesinden geleceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın'' dedi. Yılmaz, Sivas Platformu ve Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubunun birlikte düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Sivaslı olmanın, tarihi bir mirasın bekçisi olmak anlamına geldiğini söyledi. Terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, ''Ustalık dönemindeyiz. Terör belasının üstesinden geleceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de Türkiye'nin her bakımdan iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, dünyada sıkıntılı bir dönem yaşanırken Türkiye'ye güvenin arttığını söyledi. Türkiye'nin istikrarını koruduğu sürece krizden en karlı çıkacak ülke olduğunu belirten Erdem, Türkiye'nin altyapısının sağlam olduğunu kaydetti.  Ülkenin birliğine kurşun sıkanlar olduğunu dile getiren Erdem, ''Terörü bitirmek mecburiyetindeyiz. Artık Türkiye bunu taşıyamaz'' dedi. Somali'de yaşananlara da işaret eden Erdem, Türkiye'nin genlerinde olan dayanışma, yardım etme duygusunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve bu ülkeye sahip çıktığını söyledi.

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