Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay'ın bugün 'Balyoz belgeleri' ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. TSK'nın darbe girişimde bulunanlarla bağlantısı olmadığını belirten Bakan Yılmaz, "Silahlı Kuvvetler diyorsa, doğrudur" dedi.

Yılmaz, ''Balyoz Davası'' olarak bilinen davanın tüm delillerinin asıllarının Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunduğu iddialarıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama üzerine, ''Silahlı Kuvvetler'in darbe girişiminde bulunanlarla bir bağlantısı yoktur. Silahlı Kuvvetler diyorsa, dediği doğrudur'' dedi.



'Silahlı Kuvvetler farklı, darbe girişiminde bulunanlar farklı'



Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, ''Silahlı Kuvvetler içindeki kimselerin böylesi bir çalışması olur mu, geçmişte olmuş. Şimdi olur mu Ona da yargı karar verecek. Ancak sizin kafanızdaki karışıklık, bu girişimlerde bulunanlar ile Silahlı Kuvvetleri eş gibi görmek... Silahlı Kuvvetlerin darbe girişiminde bulunanlarla bir bağlantısı yoktur. Silahlı Kuvvetler farklı, darbe girişiminde bulunanlar farklıdır. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırdığımız zaman, bunu sağlıklı bir şekilde kafanızda canlandırabilirsiniz'' şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, ''Genelkurmay, 'belgelerin aslı bizde yok' diyor'' şeklindeki hatırlatması üzerine Yılmaz, ''O zaman gidin mahkeme dosyasını inceleyin. Silahlı Kuvvetler diyorsa, dediği doğrudur'' şeklinde karşılık verdi.